В якутском селе запустили остановленную из-за наезда машины котельную

Из-за инцидента работа котельной была нарушена

ЯКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Котельная, работа которой была нарушена из-за наезда машины на компенсатор, запущена в якутском селе Теплый Ключ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе государственного унитарного предприятия "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" (ГУП ЖКХ).

"В 06:45 (00:45 мск) котельная "Аэропорт" в селе Теплый Ключ Томпонского района запущена в работу. По состоянию на 07:00 (01:00 мск) в работе два котла", - говорится в сообщении.

3 ноября котельная в селе Теплый Ключ была остановлена наезда автомашины на компенсатор, водитель скрылся с места происшествия. Были начаты восстановительные работы. Уточнялось, что под ограничение попали девять многоквартирных домов и один частный дом, где проживает свыше 120 человек.

В ночь с четверга на пятницу сообщалось, что восстановлена подача водоснабжения котельной в селе, далее ожидается восстановление работы котельной и подача теплоносителя. Региональные власти дали поручение обеспечить подвоз воды населению до полного восстановления водоснабжения, а также организовать обход и круглосуточное дежурство добровольной пожарной охраны села.

В селе Теплый Ключ проживает около 500 человек. По состоянию на 09:00 (03:00 мск) в пятницу температура там составила минус 22 градуса.