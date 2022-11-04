В Севастополе продолжается поиск спасаемых дельфинов

Он пока не принес результатов

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Поиски дельфинов, выброшенных владельцем дельфинария в Севастополе, продолжаются 4 ноября, однако пока ведутся с берега, сообщили журналистам в пятницу пресс-службе губернатора.

"С утра волонтеры продолжают поиски с берега", - сообщили в пресс-службе.

Для возобновления поисков на воде (губернатор сообщал, что они приостановлены днем 3 ноября) море должно быть более спокойным. Пока непонятно, когда удастся возобновить эту часть работ.

2 ноября вечером на пляже Севастополя в море выпустили дельфинов из местного дельфинария. По данным губернатора, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшиеся в неволе. Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и СК проводят проверки. Начавшаяся утром 3 ноября спасательная операция не принесла результатов, подманить дельфинов не удалось.