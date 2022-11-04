4 ноября, 08:05,
обновлено 4 ноября, 08:15
Теракт на Крымском мосту

Движение автомобилей на Крымском мосту с 7 по 10 ноября будет идти с перерывами

На объекте проводятся технологические работы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Движение по Крымскому мосту будет идти с перерывами с 7 по 10 ноября 2022 года, это связано с проведением технологических работ. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

"С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ", - говорится в сообщении.

Для проезда из Республики Крым и обратно в ведомстве рекомендуют выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. 

Теги:
РоссияКрымТеракт на Крымском мосту
© Информационное агентство ТАСС
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