Движение автомобилей на Крымском мосту с 7 по 10 ноября будет идти с перерывами

На объекте проводятся технологические работы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Движение по Крымскому мосту будет идти с перерывами с 7 по 10 ноября 2022 года, это связано с проведением технологических работ. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

"С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ", - говорится в сообщении.

Для проезда из Республики Крым и обратно в ведомстве рекомендуют выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.