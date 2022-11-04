Акция "Сохраним лес" прошла в новых регионах России в знак солидарности и единения

В Луганске заложена аллея из 89 саженцев крымской сосны, что равно количеству регионов России

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Волонтеры из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской области высадили деревья в ходе акции "Сохраним лес". Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства в знак солидарности и единения с новыми регионами, сообщили журналистам в пресс-службе акции в пятницу.

"День народного единства в ЛНР, ДНР, Запорожье, Крыму и других российских регионах поддержали высадкой деревьев. Туи, сосны, акации и клены были высажены в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Мероприятия акции прошли в знак солидарности единения новых территорий и решения задач по лесовосстановлению", - сказано в распространенном сообщении.

В Луганске заложена аллея из 89 саженцев крымской сосны, что равно количеству регионов России. В ДНР волонтеры высадили около 17 тыс. деревьев на участке леса, уничтоженного в ходе боевых действий. В запорожском Мелитополе вдоль дороги высажены остролистные клены, в крымской Алуште - туи.

"Южные регионы страны традиционно присоединяются к нашей акциям в конце осени. В этом году география проекта расширилась новыми территориями, где также требуется возрождать леса после пожаров, вырубок и военных действий. Во всех регионах страны мы открываем представительства нашего общественного движения "Волонтеры леса", участники которого помогают в реализации важных для регионов осенних и весенних лесовосстановительных кампаний", - приводятся в сообщении слова руководителя акции "Сохраним лес" Ольги Степченко.

В этом году по акции планируется высадить 70 млн деревьев. Количество участников за четыре года реализации проекта превысило 2,5 млн человек.