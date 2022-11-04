Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Президент отметил сплоченность и общую сердечную преданность России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства, отметив сплоченность и общую сердечную преданность России.

"Мы встречаемся в День народного единства. Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны", - сказал он на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

По его словам, на Западе многое определяет либеральная конъюнктура, в угоду ей правда отменяется. "Нечто подобное (подгон истории под заданные шаблоны - прим. ТАСС) происходит и сейчас в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикальная либеральная конъюнктура текущая. В угоду ей ключевые исторические события подаются в совершенно искаженном перевернутом виде, а правда отменяется", - сказал Путин.

Путин заявил, что попытки Запада "выбить почву из-под ног" РФ обречены на провал. "И сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног. Сами эти попытки, разумеется, неспособны изменить прошлое. Они обречены на провал. Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", - подчеркнул президент.

Путин считает, что отечественные история и культура являются основой российской государственности и суверенитета, это вызывает раздражение на Западе.

По словам Путина, россияне никогда не позволят развалить свою страну. "Направленные на ослабление, распад, уничтожение России - эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе тех событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать, будем защищать свое Отечество так же, как наши героические предки", - подчеркнул он.