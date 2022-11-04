Работы на месте коммунальной аварии в Волгограде планируют полностью завершить в мае

До конца года планируется проложить около 500 м новой трубы для создания дополнительных мощностей

ВОЛГОГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Работы по развитию системы водоотведения и благоустройство территории на месте аварии на канализационном коллекторе в Волгограде, которая оставила без воды на несколько суток более 186 тыс. человек, завершатся к маю 2023 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Полностью этап развития системы водоотведения на этом участке [где ранее произошла коммунальная авария], включающий работы по благоустройству территории, планируют завершить к 1 мая", - говорится в сообщении.

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу построить новый коммунальный объект для последующей санации действующих веток коллектора. В планах до конца года проложить около 500 м новой трубы для создания дополнительных мощностей.

В администрации региона уточнили, что коммунальная авария на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда ликвидирована. "Все системы жизнеобеспечения Волгограда, в том числе на территории Ворошиловского и Советского районов города, работают в штатном режиме. Но при этом в связи с заполнением системы водоснабжения и выравниванием давления наблюдаются нарушения работы на отдельных участках. Проводятся работы по их оперативному устранению", - цитирует пресс-служба губернатора Бочарова.

31 октября в Волгограде возбудили два уголовных дела по факту коммунальной аварии, которая оставила без воды более 186 тыс. человек и шесть лечебных учреждений в двух районах. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, в пределах Ворошиловского и Советского районов с 29 октября введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в ночь на пятницу произошло обрушение свода бетонного канала, в котором пролегает канализационный коллектор. Сейчас водоснабжение возобновлено.