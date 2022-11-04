Путин: возрождать музеи в Донбассе нужно по-современному, используя опыт лучших музеев

По словам президента, необходимо создать такие музеи, чтобы людям хотелось туда приходить снова

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Восстановление музеев в Донбассе должно вестись с использованием современных технологий по образцу лучших мировых культурных учреждений. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

"Мне бы очень хотелось, чтобы возрождение музеев шло по-современному, там же многие вещи нужно делать чуть ли не заново, - отметил глава государства. - Конечно, объекты материальной культуры, которые имеются, нужно сохранять и использовать в будущем, но очень было бы правильным строить работу таким образом, чтобы она была насыщена современными технологиями, чтобы там все время что-то появлялось, чтобы все эти экспозиции, выставки были живыми, чтобы там были представлены не только доказательства наших традиций, нашей истории, давно ушедших дней и лет, но и того, что происходило совсем недавно".

По его словам, необходимо создать такие музеи, чтобы людям хотелось туда приходить снова. "И в Москве есть такие музеи, и за рубежом. Нужно взять самые лучшие музеи и делать именно так, - подчеркнул глава государства. - Не просто отремонтировать помещения и разместить там какие-то экспозиции либо предметы, а изначально делать по-современному. Я попрошу своих коллег и, разумеется, вас, тех, кто работает в этой сфере, исходить именно из этого".