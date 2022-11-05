МИД РФ: охота ВСУ на российских журналистов является вопиющим нарушением прав человека

Заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев отметил, что Россия неоднократно вносила проекты решений в Совет министров иностранных дел ОБСЕ по тематике безопасности сотрудников СМИ

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Призывы украинских властей к насилию в отношении российских журналистов, работающих в зоне специальной военной операции, являются вопиющим нарушением прав человека. Об этом заявил в пятницу журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"Тема безопасности журналистов поднимается нами всегда в ООН, в ОБСЕ. Россия неоднократно вносила проекты решений в СМИД ОБСЕ (Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ТАСС) по тематике безопасности журналистов, - сказал дипломат. - Считаем, что подобные действия (призывы к насилию и физической расправе над российскими журналистами - прим. ТАСС), призывы объявлять награды за головы журналистов - это просто вопиющее нарушение, которое заслуживает самых активных действий".