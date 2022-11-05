В Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом

Катки заработают в ноябре-декабре во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне. Они начнут работать в ближайшие два месяца, сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке 153 катков с искусственным льдом. Они начнут работать в ноябре-декабре во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках", - сказал он.

Заместитель мэра отметил, что работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда установятся стабильные низкие температуры.

"Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 см. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что на катках будет создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника.