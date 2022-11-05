В Севастополе возобновили поиски дельфинов, выброшенных из дельфинария

В поисках задействованы волонтеры-экологи объединения "Делай!"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Поиски дельфинов, которые были выброшены в море владельцем севастопольского дельфинария, возобновлены в субботу, сообщили журналистам в городском департаменте природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор).

"Продолжаем наблюдение с берегов Севастопольских бухт, общаемся с рыбаками и прохожими", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе со специалистами в работе участвуют волонтеры. "По просьбе Севприроднадзора волонтеры-экологи [объединения] "Делай!" незамедлительно подключились к поискам четырех дельфинов. На берегах севастопольских бухт ребята ведут поиски.

Волонтеры с самого утра выходят по пешим маршрутам на ключевые точки возможного нахождения дельфинов", - отметили в департаменте.

В Севприроднадзоре попросили сообщать о местонахождении дельфинов на страницах департамента и губернатора города в социальных сетях и Telegram или по номерам: +7 (978) 670-48-18 и +7 (978) 032-68-52.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины из местного дельфинария. По данным губернатора, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшиеся в неволе. Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и СК проводят проверки.