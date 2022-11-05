Президент ФРГ заявил, что не верит в успех конференции COP-27

Как отметил Франк-Вальтер Штайнмайер, мир вступает в новый период конфликта

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита в южнокорейский Пусан заявил, что не верит в успех 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая состоится в Шарм-эш-Шейхе. Мир, по его словам, вступает в новый период конфликта, при котором сторонам довольно сложно о чем-то договориться.

"Трудно представить, что во время конфликта и даже военного противостояния такие государства, как Россия или Китай, будут играть конструктивную роль на [конференции] в Шарм-эш-Шейхе и после нее", - приводит в субботу слова Штайнмайера агентство DPA. "Прогресс абсолютно необходим, даже если условия для этого не очень обнадеживающие", - добавил президент. В Африке, как уточнил он, все больше распространяются пустыни, Европа теряет последние ледники в Альпах, а в Германии также увеличивается количество экстремальных погодных явлений, имея в виду прошлогоднее наводнение на реке Ар.

"Мы должны ускорить наш путь к климатической нейтральности", - сказал президент ФРГ. Однако трансформация всей экономики, по его мнению, дается непросто в то время, когда Германия тратит много денег на поддержание стабильности в Европе, помощь Украине поставками оружия и увеличение оборонного бюджета. "Это те же деньги, которые нам нужны для борьбы с изменением климата", - резюмировал Штайнмайер.

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 6 по 18 ноября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Президенты и главы правительств более 120 стран подтвердили свое участие в мероприятии. Также ожидается участие большого числа гражданских организаций.

Российскую делегацию на COP-27 возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, помимо прочих, также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, начальник управления Рослесхоза Владимир Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Минобрнауки Валерий Фальков.