В ЛНР сообщили, что полное водоснабжение Кировска может быть восстановлено в 2023 году

Вопрос находится на контроле Минстроя РФ, заявила мэр Виктория Сергеева

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Водоснабжение города Кировска в Луганской Народной Республике (ЛНР) может быть полностью восстановлено в 2023 году. Об этом в субботу сообщила мэр города Виктория Сергеева.

"Данный вопрос находится на контроле Минстроя Российской Федерации. На данный момент ввиду того, что еще идут военные действия и заминирована полностью территория от Светличанской насосной станции по крайней мере до поселка Донецкого [поселок, подведомственный мэрии Кировска], работы не представляются возможными начать, но этот вопрос будет решаться, и я думаю, он будет решаться в ближайшем 2023 году", - сказала она в ходе прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".

Сергеева отметила, что на данный момент Кировск получает воду не в полном объеме и по графику, полностью возобновить подачу воды на город от Светличанской насосной станции возможно только в случае ее восстановления и разминирования территорий, по которым проходит водовод. "За прошедшие восемь лет водопровод на город Украина полностью уничтожила. Уходя из Светличного в 2022 году, Украина полностью подорвала все насосные станции, все здания, все сооружения, которые обеспечивали прокачку воды", - сказала она, подчеркнув, что запуск этой насосной станции позволит наладить водоснабжение города Горское и поселка Карбонит, относящегося к городу Золотое, которые полностью на данный момент находятся без водообеспечения.

Светличанский водозабор полностью снабжал водой город Кировск, 20% воды из него шло в город Стаханов, его работа также обеспечивала водой населенные пункты, расположенные в районе трассы Луганск - Лисичанск.

5 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Светличное, где расположен водозабор. Спустя три дня Народная милиция ЛНР сообщила, что поселок взят под полный контроль.