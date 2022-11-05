Программа "Работа рядом" помогла снизить на 30% число безработных в Мурманской области

Уровень безработицы в регионе в данный момент составляет 0,8%

ТАСС, 5 ноября. Активное трудоустройство молодежи по программе "Работа рядом" помогло снизить уровень безработицы в Мурманской области на 30% - до 0,8%. Также помогли сократить число безработных в регионе программа "Занятость и труд" и мероприятия по снижению напряженности на рынке труда области, сообщил ТАСС министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В июне президент России Владимир Путин оценил общую ситуацию в Мурманской области как удовлетворительную, но обратил внимание на показатели безработицы, которые превышают средние по стране.

"Добиться снижения уровня безработицы нам удалось благодаря реализации государственной программы Мурманской области "Занятость и труд", мероприятий по снижению напряженности на рынке труда региона, а также за счет привлечения молодежи, начиная со школьного возраста. У нас есть такая программа "Работа рядом", которая позволяет трудоустраиваться молодежи. Мы привлекаем старшеклассников и студентов в свободное от учебы время, платим им зарплату в размере минимального размера оплаты труда с учетом северного коэффициента. Например, семнадцатилетние ребята, работая полный день, могут за месяц получить более 30 тыс. рублей", - сказал Мякишев.

В апреле губернатор Андрей Чибис поставил задачу до 1 октября на 30% снизить уровень регистрируемой безработицы в субъекте. "У нас с показателями безработицы все нормально. Мы выполнили задачу. На сегодня у нас показатель 0,8%, а средний показатель по России - 0,9%", - отметил Мякишев.

Программа "Работа рядом" реализуется в Кольском Заполярье с 2020 года. Она была внедрена по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Ее основные цели - содействие занятости северянам, стабилизация ситуации на рынке труда, повышение доходов населения и оказание дополнительной поддержки работодателям.

Согласно данным, представленным на сайте Федеральной службы государственной статистики, в период с января по июнь 2022 года безработными в Мурманской области являются 4 094 человек, в то время как за аналогичный период прошлого года подобный статус имели 5 944 трудоспособных жителей региона. Численность трудоспособного населения субъекта, по данным на 1 января 2022 года, составляет 438,4 тыс. человек.