Parisien: житель Франции выиграл €160 млн в общеевропейской лотерее

По информации газеты, это седьмой самый крупный выигрыш за всю историю лотереи в стране

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Главный приз очередного тиража европейской лотереи EuroMillions в размере €160 млн был разыгран в эту пятницу и достался жителю Франции. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

Как уточняет издание, это седьмой самый крупный выигрыш за всю историю этой лотереи во Франции. Самый большой куш в стране сорвал 15 октября 2020 года житель Французской Полинезии, которому счастливый билет принес €220 млн.

Личность счастливчика не разглашается, известно лишь, что выигрышный билет был куплен в департаменте Па-де-Кале на севере республики. Некоторые победители, выигрывавшие более €1 млн, признались газете, что не сообщали о выигрыше родственникам, особенно детям, опасаясь, например, что после их обсуждений со сверстниками информация может дойти до злоумышленников, которые захотят их похитить ради выкупа.

Пока неизвестно, заявил ли победитель права на приз - на это у него есть 60 дней. По истечении этого срока, в случае невостребования, выигрыши более €10 млн возвращаются в оборот лотереи. Меньшие же суммы, согласно закону от 2019 года, должны быть обращены в доход государства. В 2020 году французская казна таким образом пополнилась на €70 млн, а в 2021 году - на €150 млн.