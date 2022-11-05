В Свердловской области из-за снегопада ограничили выезд из Асбеста

Дороги патрулируют наряды ДПС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Выезд из Асбеста в Свердловской области временно ограничили из-за снегопада. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Из-за неудовлетворительных дорожных условий в Асбестовском районе Госавтоинспекцией Свердловской области временно ограничен выезд из Асбеста, так как на трассах Асбест - Белоярский, Асбест - Рефтинский, Асбест - Малышева, Асбест - Грязновское складывается крайне неблагоприятная дорожная ситуация, связанная с обильным выпадением осадков и заснеженностью дорог", - говорится в сообщении.

Движение ограничили для всех видов транспорта в целях обеспечения безопасности, трассы патрулируют наряды ДПС, добавили в инспекции.

В субботу в восточной и центральной частях Свердловской области выпало до 15 см снега, дороги расчищают более 270 единиц техники, уточнили в региональном департаменте информационной политики. Ожидается, что сильные осадки продлятся до 6 ноября. Власти призвали водителей и пешеходов особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех технике, которая занимается очисткой дорог. По данным синоптиков, 5 ноября в Свердловской области температура воздуха ночью опускалась до минус 10 градусов, днем составила от минус 4 до плюс 1 градуса.