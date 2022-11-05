В Кишиневе сторонники партии "Шор" пикетируют суд, где находятся задержанные оппозиционеры

Активисты считают, что за массовыми задержаниями оппозиционеров стоит правящая Партия действия и солидарности

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше сотни сторонников оппозиционной партии "Шор" пикетируют в субботу здание суда сектора Чеканы в Кишиневе, куда были доставлены задержанные ранее полицией активисты партии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, собравшиеся скандируют "Долой диктатуру", "Требуем корректной юстиции", "Свободу".

"Вчера были абсолютно незаконно задержаны еще восемь человек. <…> Мы просим суд только соблюдать закон. Больше ничего", - сказал перед собравшимися депутат партии "Шор" Вадим Фотеску.

Он считает, что за массовыми задержаниями оппозиционеров стоит правящая Партия действия и солидарности. "Они пытаются закрыть рты тем, кто имеет мужество выступать против диктаторского режима и репрессий", - считает парламентарий.

Ранее были задержаны и арестованы десятки активистов и руководителей партии "Шор", которая является организатором массовых антиправительственных акций протеста в Кишиневе. Против них выдвинуты обвинения в незаконном финансировании и попытках дестабилизации ситуации в стране.

Массовые протесты начались в Молдавии летом текущего года. В них принимают участие также оппозиционные Партия социалистов Республики Молдова и Партия коммунистов Республики Молдова. Демонстранты обвиняют проевропейское правительство в неспособности справиться с экономическим кризисом и ростом цен, они также не довольны милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине. Власти страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают.

В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Полиция препятствует мирным митингам оппозиции, между правоохранителями и протестующими периодически происходят столкновения. В этот период под арестом оказался экс-президент страны Игорь Додон, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, уголовные дела были заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиции.