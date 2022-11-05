В Курганской области из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта

Специалисты занимаются ликвидацией последствий снегопада

ТАСС, 5 ноября. Движение пассажирского транспорта ограничили на всех дорогах регионального и федерального значения Курганской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"С 20:30 (18:30 мск) по решению региональной Госавтоинспекции совместно с собственниками региональных и федеральных дорог введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Запрещено движение для регулярных автобусных и школьных перевозок на всех дорогах регионального значения, а также на федеральных трассах от границы с Челябинской областью до границы с Республикой Казахстан, а также от Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями", - говорится в сообщении.

Специалисты принимают меры по ликвидации последствий непогоды. Движение регулируют сотрудники ГИБДД, добавили в инспекции.

Ранее сотрудники ГИБДД ограничили движение пассажирского транспорта на трассе "Подъезд к городу Ишим" в Макушинском и Частоозерском муниципальных округах.

Угроза безопасности дорожного движения возникла из-за снегопада и мокрого снега, а также перепадов температуры воздуха от плюс двух до минус семи градусов с порывами ветра до 13 м/с. В результате на дорогах образовался гололед. По данным синоптиков, ночью6 ноября температура воздуха в Курганской области составит около минус четырех градусов, будет облачно, временами небольшой снег. Днем температура поднимется до минус одного градуса, погода будет облачной, без осадков.