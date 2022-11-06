Хабек перед началом COP-27 назвал глобальное потепление структурным кризисом современности

Вице-канцлер Германии призвал в кратчайшие сроки отказаться от использования ископаемых видов топлива

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) охарактеризовал глобальное потепление как "структурный кризис" современности, призвав в кратчайшие сроки отказаться от использования ископаемых видов топлива. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы Минэкономики ФРГ.

"Структурный кризис нашего времени - это глобальное потепление. И о нас будут судить по тому, как мы сможем справиться с этим кризисом", - сказал Хабек. "Мы сможем сделать это только в том случае, если окончательно оставим ископаемый век позади", - подчеркнул министр. В то же время он заметил, что нынешние события на Украине "затмевают глобальные обязательства по защите климата". Тем не менее, по словам Хабека, необходимы активные действия.

"Мы ускоряем наш энергетический переход, чтобы к 2030 году 80% нашей электроэнергии приходилось на возобновляемые источники, а к 2035 году мы разрешаем использовать только автомобили, не содержащие CO2, по всей территории ЕС. В глобальном масштабе мы стоим на пороге создания полностью экологически чистых источников энергии", - указал глава Минэкономики ФРГ, призвав к скорейшему переходу на возобновляемые источники энергии.

"Теперь это должно быть спланировано устойчивым и хорошо скоординированным на международном уровне образом и надежно спроектировано в соответствии с мировыми стандартами. Мы хотим ускорить этот процесс путем дальнейшего партнерства в области энергетики и климата между промышленно развитыми странами и Глобальным Югом. Всемирная климатическая конференция предлагает для этого подходящую площадку", - заключил Хабек.

В свою очередь министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что на конференции в Египте "Германия станет важным мостом между промышленно развитыми и развивающимися странами". "Для этого мы должны признать, что уже нанесен значительный ущерб климату, особенно в беднейших странах. Поэтому центральной задачей политики в области развития является оказание конкретной помощи обществам, пострадавшим от изменения климата, с практическими решениями", - констатировала она.

О COP-27

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейх в Египте. Президенты и главы правительств более 120 стран подтвердили свое участие в мероприятии. Также ожидается участие большого числа гражданских организаций. Германию на конференции будет представлять канцлер Олаф Шольц.

Российскую делегацию на COP-27 возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, помимо прочих, также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, начальник управления Рослесхоза Владимир Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Минобрнауки Валерий Фальков.