"Хороший подарок — большой труд": как делать презенты, чтобы они были в радость и к месту

Этикет считает удачными подарками канцелярские принадлежности высшего качества, подчеркивающие статус адресата, ювелирные украшения, предметы столового серебра и фарфор, книги в хорошем издании, притом этикет одобряет подписи на форзаце от дарителя; уместный и статусный подарок — хорошее шампанское.

Другие виды алкоголя эксперты по этикету дарить не рекомендуют — слишком сложно угадать предпочтения адресата, важно их знать, чтобы делать такой подарок. В список рекомендованных подарков входят хорошие сладости, но речь не о дежурной коробке конфет из ближайшего супермаркета, а о шоколадных конфетах ручной работы. От формальных подарков, которые часто выбирают для учителей и врачей, — шоколадном наборе и банке кофе — лучше отказаться, они привычны и стандартны.

"Коробку конфет мы можем подарить просто так, без повода, например, принести на работу и в перерыв угостить коллег — это одно, — говорит Альбина Холгова. — А вот делать такой подарок на Новый год или другой праздник — плохая идея. То же касается домашней выпечки, продуктовых корзин, сувениров, выполненных своими руками, — вышивки, картин, только если они не выполнены на уровне искусства".

Важно помнить, что подарок должен быть достойным, но при этом не вызывать у адресата неловкости из-за его высокой цены. При этом если даритель — человек состоятельный, он может сделать более дорогой презент, чем остальные гости, этого от него требует этикет. Ориентируйтесь при выборе подарка на свой доход и доход адресата, чтобы соблюсти баланс.