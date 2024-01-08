Как убрать елку после праздников быстро и с пользой

Живая елка — это приятный запах и новогоднее настроение. Но праздники рано или поздно заканчиваются, дерево начинает осыпаться и доставлять неудобство. Обычно в этот момент люди выносят его в мусорный контейнер, засыпая по дороге пол в квартире и подъезде иголками с засохшей ели.

Мы расскажем, как избавиться от елки, чтобы не убираться после этого полдня, и как можно утилизировать дерево с пользой.

С чего начать? 1 Прежде всего расстелите вокруг ели большую простыню или целлофан. Это поможет минимизировать беспорядок и максимально быстро и просто удалить хвою и опилки, которые обязательно появятся в процессе выноса елки. После этого можно снимать с дерева игрушки, лампочки и мишуру.

Как вынести елку из квартиры? 2 Если ваша елочка небольшого размера, вы можете целиком запаковать ее в мусорный пакет или уложить на простыню, замотать в ткань и закрепить веревкой или скотчем. Если вы выбрали большое дерево, прежде чем выносить его на улицу, срежьте или спилите ветки. Делать это нужно как можно ближе к стволу. Ветки сложите в мусорные пакеты и выносите вместе со стволом.

Что делать с хвоей? 3 Даже если вы выполнили предыдущие пункты, некоторое количество иголок все равно останется на полу. Их можно убрать пылесосом. Но имейте в виду, что хвоя может повредить его. Чтобы собрать иголки, можно использовать скотч. Прикладывая его липкой стороной к ковру, вы без труда удалите все иголки.

Елка в мешке, хвоя убрана. Что дальше? 4 Большинство елок после праздников бесславно заканчивают свою жизнь на свалке или мусоросжигательном заводе. Есть гораздо более полезные способы их утилизации. В некоторых городах по окончании новогодних праздников волонтеры организуют сбор и переработку использованных елей. В дальнейшем их измельчают и превращают в щепу с помощью деревообрабатывающих станков.

Как можно использовать измельченную ель? 5 По словам экспертов Лесной программы WWF России, елочную щепу можно использовать в составе удобрений, как альтернативное топливо для котельных и даже в качестве корма и подстилки для некоторых животных. Но важно помнить, что на деревьях, которые сдаются на переработку, не должно быть остатков мишуры и игрушек.