5 января, 08:30
Умер Бенедикт XVI

На Кубе объявили траур в связи со смертью Бенедикта XVI

Он будет действовать 5 января до конца дня

ГАВАНА, 5 января. /ТАСС/. Руководство Кубы приняло решение объявить траур в связи со смертью почетного Папы Римского Бенедикта XVI, сообщает в четверг газета Granma.

Траур будет действовать 5 января с 06:00 (14:00 мск) до конца дня. На военных и других госучреждениях страны будут приспущены государственные флаги. Бенедикт XVI посещал Кубу с пасторским визитом в 2012 году.

Бенедикт XVI умер 31 декабря 2022 года в возрасте 95 лет. Церемония похорон пройдет в Ватикане. Поминальную мессу на площади Святого Петра возглавит глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск.

Германский кардинал и видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым за 600 лет понтификом, сложившим полномочия. Бенедикт XVI, которому в тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью. 

Теги:
КубаБенедикт XVI (Папа Римский)Умер Бенедикт XVI
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