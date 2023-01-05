В России за сутки выявили 3 274 случая заражения коронавирусом

Умерли из-за ковида 47 человек

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 274, летальных исходов из-за ковида - на 47. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 328 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии - 21 817 113 и 393 945 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 719 против 4 942 днем ранее, до 21 232 717.

За сутки в РФ госпитализировали 721 заболевшего против 662 днем ранее (рост на 8,9%). Число госпитализаций уменьшилось в 31 регионе и увеличилось в 32, в 22 субъектах ситуация не изменилась.

Ситуация в Москве и Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 073 против 1 046 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 304 978 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице за сутки возросло на 15 против 13 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 548 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 452, до 3 113 077.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 92 против 38 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 1 128 551 случай заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 69, до 1 110 274. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 330 против 328 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 830 093 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 476, до 1 786 738, число умерших возросло на 14, до 36 647.