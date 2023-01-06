По озеру Абрау начнет курсировать отреставрированная яхта 1937 года

Судно вмещает не более 12 пассажиров

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Яхта Franklin, которая была спущена на воду в США в 1937 году, в 2023 году начнет курсировать по озеру Абрау в Краснодарском крае после реставрации. Об этом ТАСС сообщил в пятницу вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"На территории озера Абрау начнет курсировать отреставрированная яхта Franklin. Она была спущена на воду в США в 1937 году. Вместимость судна не более 12 пассажиров. Спустя более 80 лет яхта переехала в село Абрау-Дюрсо", - сказал Руппель.

Он уточнил, что особенностью этого предложения будет дегустация блюд и игристых вин в сочетании с прогулкой по озеру Абрау.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Турпоток на курортах Кубани по итогам 2022 года превысил показатель рекордного 2019 года: край посетили около 17,4 млн человек.