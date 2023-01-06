Беженцев с Украины в Ирландии в рождественские праздники разместили в палатках

Радиостанция Newstalk сообщает, что 88 человек живут в таких условиях в населенном пункте Нокалишин, "и есть опасения по поводу того, как они выдержат зимнюю погоду"

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Некоторые украинские беженцы, находящиеся в Ирландии, в рождественские праздники были заселены в палатки, несмотря на холодную погоду. Об этом сообщила ирландская радиостанция Newstalk.

Как отметил обозреватель радиостанции Джеймс Уилсон, "некоторых из них разместили в зданиях школ, тогда как других поселили в палатки". По его данным, 88 человек живут в таких условиях в населенном пункте Нокалишин (округ Клэр на западе Ирландии), "и есть опасения по поводу того, как они выдержат зимнюю погоду".

По словам депутата от округа в Палате представителей (нижней палате парламента) Катала Кроу, эти палатки не подходят для размещения в них людей при низких температурах. "Конечно, они плохо выдерживают погодные условия со снегом и льдом, которые наблюдались у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье", - отметил он.

С 24 февраля в Ирландию прибыли более 40 тыс. украинских беженцев.