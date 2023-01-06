Учитель физики из Нальчика победил в проекте "Классная тема!"

В качестве приза Аслан Кашежев сможет запустить авторское шоу на одном из федеральных каналов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев победил в федеральном проекте "Классная тема!". Он сможет запустить авторское шоу на одном из федеральных каналов, сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения РФ.

"6 января в эфире телеканала "Россия" состоялся финал федерального проекта "Классная тема!", организованного по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом "Россия" при информационной поддержке VK. Победителем педагогического соревнования и обладателем заветного приза - собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов - стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев", - говорится в сообщении.

Всего в проекте приняли участие семь финалистов, которые представили в эфире телеканала авторские уроки. Запись программы будет опубликована 6 января в 18:00 мск в сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте". Кашежев представил три закона Ньютона в формате стендапа.

"Это зрелищное шоу, уверен, - только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей", - прокомментировал результаты проекта министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что телеканал "Россия" приступил к разработке цикла авторских передач Кашежева.