В Самарскую область прибыли 45 раненных в Макеевке военнослужащих

Военные ранее находились на лечении в ростовском госпитале

САМАРА, 6 января. /ТАСС/. Группа из 45 военнослужащих, раненных в Макеевке (Донецкая Народная Республика) и проходивших лечение в ростовском госпитале, прибыли в Самарскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Первые 45 бойцов прибыли из ростовского госпиталя на самарскую землю", - сказали в пресс-службе.

Губернатор региона Дмитрий Азаров написал в соцсети "ВКонтакте", что регион планирует принять еще военнослужащих при возможности транспортировки. "Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым. С возвращением домой, главное - набираться сил и восстанавливаться. Также часть бойцов отправили в госпиталь Санкт-Петербурга", - написал он.

Ранее Азаров сообщал, что в целом в самарский госпиталь планируется направить около 60-70 военнослужащих. Губернатор также доставил в ДНР медикаменты для лечения раненых, а в Ростов-на-Дону - необходимое обмундирование для военнослужащих и другие необходимые вещи. В правительстве Самарской области отмечали, что глава Самарской области планирует ходатайствовать о присвоении землякам, спасавшим своих товарищей в Макеевке, государственных наград за проявленные мужество и отвагу.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 89 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами РСЗО HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке, два из них были сбиты средствами ПВО. Удар был нанесен в новогоднюю ночь.