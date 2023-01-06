В УПЦ считают, что раскольники шантажом добились разрешения на службу в Успенском соборе

В УПЦ напомнили, что ранее и.о. генерального директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявлял, что к нему не поступало никаких обращений от ПЦУ об использовании Успенского собора, а также никаких предписаний от Минкульта по этому поводу

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Разрешение провести 7 января рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) стало результатом махинаций и шантажа, считают в Украинской православной церкви (УПЦ).

"Со всей очевидностью можно говорить о махинациях, когда представители ПЦУ сначала объявляют о своем богослужении, массово пытаются свезти из разных регионов Украины своих верующих для создания картинки во время этого богослужения 7 января и шантажом добиться от министерства культуры разрешения на проведение данного богослужения", - прокомментировала пресс-служба УПЦ в пятницу изданию Klymenko Time сообщение о предстоящем богослужении ПЦУ в Успенском соборе.

В сообщении на сайте пресс-службы УПЦ указано, что сообщение о богослужении ПЦУ в Успенском соборе появилось 4 января, а 5 января утром уже массово рассылались в социальных сетях приглашения на бесплатные поездки в Киево-Печерскую лавру для участия в нем. И только 6 января в обед появилось сообщение историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра", что присутствие руководителей ПЦУ в Успенском соборе санкционировано Минкультом. "Очевидно, что ПЦУ пыталось ввести в заблуждение общество, поставив перед фактом министерство культуры <...>, что они просто свезут людей, которые потребуют проведения богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

В УПЦ напомнили, что еще 5 января на встрече с представителями лавры и.о. генерального директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявлял, что к нему не поступало никаких обращений от ПЦУ об использовании Успенского собора, а также никаких предписаний от Минкульта по этому поводу. Просьба от ПЦУ, по словам самого же Рудника, поступила к нему лишь 5 января вечером. "Очевидно, что после рабочего дня не было возможности для составления необходимого договора", - считают в УПЦ. Тем не менее уже на следующий день директор заповедника сообщил о заключении соглашения с ПЦУ об аренде собора для рождественского богослужения.

Ранее в пятницу Рудник сообщал о заключении соглашения с ПЦУ на проведение 7 января рождественского богослужения в Успенском соборе лавры. По данным издания "Украинская правда", речь идет о разовой аренде собора 7 января с 08:00 до 12:00.

До этого в УПЦ назвали запланированное богослужение раскольников в Успенском соборе позором. Как отметили в пресс-службе канонической церкви, ПЦУ занимается рейдерством по прямому указанию официальных властей.

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра, где расположен главный храм - Успенский собор, а также Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года эти два храма находились в аренде у канонической Украинской православной церкви, которая проводила там свои богослужения. После истечения срока аренды руководство заповедника отказалось продлить с УПЦ договоры пользования.

Глава ПЦУ Епифаний еще в 2020 году заявлял, что его структура будет добиваться передачи лавры в свое распоряжение.