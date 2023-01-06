Бжания поздравил Патриарха Московского и всея Руси с Рождеством

Президент Абхазии пожелал патриарху "сил, крепкого здоровья и успехов в архипастырском служении, а всей вашей пастве - мира и благополучия"

СУХУМ, 6 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым. Об этом сообщила пресс-служба президента в пятницу.

"Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления со светлым праздником Рождества Христова! В этот великий праздник, торжественный день для христиан всего мира особенно ярко прослеживается духовная связь, объединяющая православных христиан Абхазии и России, наполняющая их радостью и надеждой на лучшее будущее", - говорится в поздравлении.

Бжания пожелал патриарху "сил, крепкого здоровья и успехов в архипастырском служении, а всей вашей пастве - мира и благополучия".