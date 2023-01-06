Пушилин с Кириенко поставили в храме свечи в память о погибших в Макеевке

Они посетили Свято-Георгиевский кафедральный собор

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко выполнили просьбу раненого военнослужащего поставить в храме свечи в память о погибших в Макеевке. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил Пушилин.

"Православные Донбасса готовятся к празднованию Рождества Христова. Говорят, что под огнем противника неверующих нет. Один из военнослужащих, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке, попросил от его имени поставить в храме свечи и помянуть его погибших товарищей. Сегодня, в канун Рождества, с Сергеем Кириенко посетили Свято-Георгиевский кафедральный собор Макеевки и выполнили эту просьбу", - написал Пушилин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 89 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами РСЗО HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке, два из них были сбиты средствами ПВО. Удар был нанесен в новогоднюю ночь.