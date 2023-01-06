Пушилин и Кириенко ознакомились с ходом восстановительных работ в Енакиево

На 2023 год запланирована масштабная программа восстановления города

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетили Енакиево и ознакомились с ходом восстановительных работ города.

"С первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили объекты, которые в Енакиево восстанавливает Ленобласть. Специалисты региона-шефа закрыли тепловой контур соцобъектов. В прошлом году они отремонтировали три школы и три детсада", - написал глава региона в пятницу в Telegram-канале.

По словам Пушилина, специалисты из Ленинградской области комплексно подошли к решению проблемы водоснабжения: пробурены 23 скважины возле котельных и три возле больниц. "Стараниями региона-шефа прирос десятью трамваями и парк машин местного ТТУ (трамвайно-троллейбусное управление), в планах - ремонт депо, замена рельсов, остановочных павильонов", - отметил врио главы республики.

Он подчеркнул, что на 2023 год запланирована не менее масштабная программа восстановления города.