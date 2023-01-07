В России выявили 3 303 случая заражения коронавирусом за сутки

Умерли 49 заболевших

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 303, летальных исходов - на 49. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 439 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии - 21 823 855 и 394 035 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 463 против 4 685 днем ранее, до 21 241 865.

За сутки в РФ госпитализировали 695 заболевших против 673 днем ранее (рост на 3,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 32 регионах и увеличилось в 34, в 19 субъектах ситуация не изменилась.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 052 против 1 156 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 307 186 случаев заражения.

Число умерших в результате ковида в столице за сутки возросло на 16 против 14 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 578 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 151, до 3 115 493.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 79 против 97 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 128 727 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 82, до 1 110 441. Летальных случаев за сутки не зафиксировано.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 313 против 387 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 830 793 случая заражения.

За сутки в городе выздоровели 485 человек, всего -1 787 813, число умерших возросло на 17, до 36 666.