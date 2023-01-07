Замглавы МВД и начальники подразделений исполнили желания детей в рамках "Елки желаний"

В частности, замминистра Александр Кравченко вручил Егору из Запорожской области наушники

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Заместители министра внутренних дел и начальники подразделений центрального аппарата МВД России продолжили новогоднюю эстафету добрых дел и исполнили желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-центре ведомства.

"Новогоднюю эстафету добрых дел, начатую министром внутренних дел РФ генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", продолжили его заместители и начальники подразделений центрального аппарата ведомства. Сняв с новогодней ели шары, руководители прочитали заветные желания детей из различных регионов страны, а затем исполнили их", - сказали в пресс-центре.

Так, замминистра, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, находясь в служебной командировке в Запорожской области, вручил мальчику Егору наушники, о которых тот мечтал. Также подарок - конструктор - получила его младшая сестра Анастасия. Замглавы МВД генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко и начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов организовали для 14-летней Анны Новиковой из Набережных Челнов и 11-летней Ренаты Шигаповой из села Иглино в Башкирии поездку в Москву, о которой они мечтали. Благодаря замминистра - начальнику следственного департамента МВД России генерал-лейтенанту юстиции Сергею Лебедеву побывал в столице и 11-летний Матвей Агафонов из Кировской области. Ребенку к Новому году также подарили новые коньки.

Замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Андрей Храпов исполнил мечту шестилетнего Степана Афанасьева из Чебоксар. Он попросил шведскую стенку, чтобы вырасти сильным, ловким и здоровым. Сотрудники МВД по Республике Чувашия передали подарок мальчику через Деда Мороза.

Благодаря замглавы МВД России генерал-полковнику полиции Виталию Шулике исполнилось заветное желание восьмилетнего жителя деревни Большое Куземкино Ленинградской области Марка Тюкова, который хотел почувствовать себя сотрудником Госавтоинспекции. Статс-секретарь - замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов помог осуществиться мечте девятилетнего Алексея Саютинского из поселка Ростовка Омской области. Ребенок под Новый год загадал желание - получить конструктор.

Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова и сотрудники МВД Бурятии устроили настоящий праздник шестилетнему Петру и 10-летней Варваре Маслюк из Улан-Удэ. Чтобы исполнить заветные желания этих детей, в Дальневосточный федеральный округ из Москвы кратчайшие сроки были доставлены игрушечная железная дорога и собрание книг о Гарри Поттере. Также помогли осуществиться мечтам маленьких граждан нашей страны и руководители подразделений центрального аппарата МВД России. Подарки получили дети из Чувашии, Белгородской, Вологодской, Костромской, Мурманской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, Тюменской областей, Донецкой Народной Республики и Москвы.

Елка желаний

Всероссийская новогодняя акция "Елка желаний" открылась в пятый раз. Она началась 10 ноября и продлится до 28 февраля. Впервые в этом году к ней присоединились дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли во время спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ.

23 ноября глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в акции и исполнил желание 10-летней Софьи Власенковой из Брянска, которая мечтала о синтезаторе.