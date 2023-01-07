Депутат Думы Сокол решил продлить срок службы в зоне СВО в качестве добровольца

По словам депутата, он планирует продлить службу и на третий срок

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия"), принявший участие в специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца, решил продолжить службу в зоне проведения СВО в связи с истечением срока его первого контракта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии единороссов.

"Депутат Госдумы и доброволец СВО [Сергей Сокол] принял решение продолжить службу в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.

Как отметил сам Сокол, слова которого приводит пресс-служба, также в его планах продлить службу и на третий срок. "За это время (с момента добровольной мобилизации) мы уже поднаторели в вопросах тактики, в работе на передовой. Мы понимаем, куда двигаться, как выполнять боевую задачу. С самого начала обузой не были, но сейчас с уверенностью могу сказать, что наш вклад в общее дело действительно есть", - добавил он.

По его словам, подразделение БАРС "Каскад", в котором он служит, занимается разведкой, вся добытая информация бывает полезна для российской стороны - для понимания, как решить боевую задачу с наименьшими потерями. "Мы участвуем и в боевых операциях. И, бывает, язык иностранный пригодится. И с "контриками" общаемся разными - они и не понимают, с кем говорят порой. Снимаем любую информацию, которая может быть полезна для наших вооруженных сил", - рассказал депутат.

Рождество в этом году, как пояснил Сокол, в этот раз отмечали в полевых условиях. "К нам в сочельник приехал Сергей Владиленович Кириенко (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ - прим. ТАСС), такой вот рождественский подарок нам сделал", - заключил он.