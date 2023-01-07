В Венгрии завершился марш в поддержку школьных учителей, требующих повышения зарплат

Участники акции прошли 180 км

БУДАПЕШТ, 7 января. /ТАСС/. "Марш знаний" в поддержку школьных учителей, начавшийся в понедельник в Мишкольце на северо-востоке Венгрии, завершился в субботу в Будапеште. За шесть дней несколько десятков его участников прошли 180 км, чтобы привлечь внимание правительства страны к проблемам педагогов, требующих повышения зарплат и улучшения условий труда.

Возле здания гимназии им. Ференца Кёльчеи их встретили более 1 тыс. человек, собравшиеся на митинг по призыву профсоюзов работников образования. Это место выбрали, так как несколько преподавателей из этого учебного заведения были уволены в прошлом году за участие в забастовках, признанных судом незаконными. Гимназия в Мишкольце, откуда стартовал марш, также пострадала в результате увольнений нескольких сотрудников.

По свидетельству интернет-издания Telex, когда участники марша шли через город, их приветствовали случайные прохожие, а автомобилисты сигналили им в знак солидарности. На митинге они подтвердили намерение добиваться от властей выполнения своих требований из девяти пунктов, главными из которых являются повышение зарплат, восстановление на работе уволенных коллег и право школьных учителей на забастовку. "2022 год был только началом движения", - заявили представители профсоюзов.

На митинге звучала критика в адрес министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера, который на одной из встреч с директорами школ честно признался, что ничего не понимает в вопросах образования. Эти вопросы были переданы в ведение МВД после прошлогодней реорганизации правительства, в ходе которой было ликвидировано курировавшее образовательную сферу министерство людских ресурсов. Одно из требований учителей как раз и заключается в создании самостоятельного министерства образования.

Зарплаты и фонды

На протяжении всего прошлого года школьные учителя проводили демонстрации и забастовки по всей стране при поддержке профсоюзов. Акции протеста, проходившие, в том числе на площади Лайоша Кошута у здания венгерского парламента в Будапеште, подогревались политической оппозицией, видевшей в этом возможность нанести ущерб правительству Виктора Орбана. В митингах нередко участвовали школьники старших классов, что представители властей сочли недопустимым.

Правительство поддерживало диалог с учителями и директорами школ, пытаясь найти компромисс, проводило опросы общественного мнения и встречи с родителями учеников. Кабинет министров объявил, что в 2023 году зарплата школьных учителей будет увеличена как минимум на 10%, а если Еврокомиссия разблокирует причитающиеся Венгрии средства из фондов ЕС, то сразу на 21%. В целом, при наличии этих средств, правительство обещает поднять им зарплаты в ближайшие три года на 75% и довести их в среднем почти до €2 тыс.

Венгерские власти рассчитывают, что деньги из фондов ЕС на сумму в несколько миллиардов евро начнут поступать в апреле или мае после того, как парламент страны примет последний пакет законов, согласованных с руководством Евросоюза. Брюссель требует от Будапешта шагов, направленных на борьбу с коррупцией и соблюдение принципа верховенства права. Правительство Орбана неоднократно заверяло, что намерено выполнить все условия, о которых оно договорилось с ЕС.