Вильфанд сообщил, что Урал, Сибирь и Поволжье ожидают морозы до 36-43 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра, температура будет ниже нормы на 16-20 градусов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Температура на 20 градусов ниже климатической нормы прогнозируется в Приволжском и Сибирском федеральных округах в ближайшие дни. В Уральском федеральном округе морозы будут достигать 34-43 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни в Приволжском федеральном округе - Кировская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан и так далее - температура будет ниже нормы на 16-20 градусов. Например, в Нижегородской и Кировской областях ожидается до 32-36 градусов мороза 9 января. Во вторник тоже никакого ослабления морозов. Затем будет медленное-медленное повышение температуры, которое приведет к тому, что в пятницу морозы будут до 15 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в регионах Урала также ожидается очень холодная погода с морозами до 43 градусов в ближайшие дни. "В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, например, прогнозируется до 37-43 градусов мороза до четверга включительно, а в Свердловской области - до 30-34 градусов мороза до вторника включительно. Аналогичная ситуация и в Челябинской, Курганской областях", - сказал он.

Резкое похолодание придет также в регионы юга Западной Сибири в понедельник. "Драматичные события ожидают юг Западной Сибири - Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край. Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание. Уже с 8 на 9 января в Омской области похолодает до минус 31-32 градусов, а затем до минус 33-35 градусов. Отклонение от нормы будет на 20 градусов", - рассказал он.

Вильфанд высоко оценил слаженность работы метеослужбы и других ведомств в период аномальных холодов. "Такие прогнозы чрезвычайно важны. Службы МЧС сейчас на страже, здорово работают, заслуга Росгидромета, который заранее предупреждает о таких опасных явлениях, в этом тоже большая. Например, чтобы перевести ТЭЦ на усиленный режим работы, нужны минимум сутки, поэтому заблаговременность и точность прогнозов очень важны", - отметил он.