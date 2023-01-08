Индия рассчитывает на помощь ученых для выяснения причин оседания города Джошиматха

Сотни домов и дороги покрылись трещинами, началась эвакуация населения в лагеря временного размещения

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Власти Индии рассчитывают на помощь специалистов, в том числе Индийской организации космических исследований (ISRO), чтобы выяснить причины проседания грунта в городе Джошиматх, где сотни домов и дороги покрылись трещинами и началась эвакуация жителей. Об этом сообщил журналистам главный министр штата Уттаракханд, в котором находится этот город, Пушкар Сингх Дхами.

"Могут быть полезны спутниковые снимки", - сказал глава правительства штата, отвечая на вопрос о выяснении причин проседания грунта в городе в предгорьях Гималаев. Его слова цитирует в воскресенье информационное агентство Пресс Траст оф Индиа (ПТИ).

"Пока рано говорить о том, что вызвало проседание земли. Наши эксперты, геологи, различные ведомства и министерства штата и центрального правительства, в том числе Индийский технологический институт Рурки (старейший инженерный институт Индии - прим. ТАСС), постоянно следят за ситуацией и выясняют причины проседания. Также ведутся переговоры с ISRO", - добавил главный министр Уттаракханда.

По последней информации, в городе трещинами покрылись 603 дома. Уже эвакуировано в безопасные места 63 семьи - более 200 человек. Всего власти намерены переместить в лагеря временного размещения порядка 600 семей.

Причиной оседания грунта в этом небольшом горном городе с населением около 17 тыс. жителей, как полагают горожане, стал прорыв водоносного пласта, из-за чего почва стала проваливаться. На местных зданиях, дорогах и прилегающих полях появились огромные трещины, десятки домов начали разрушаться и оседать. В минувшую пятницу обрушился один из городских храмов, что еще больше встревожило жителей. Горожане выражают недовольство тем, что правительство, по их мнению, слишком поздно отреагировало на предупреждения об опасной ситуации, и критикуют власти, которые начали вокруг города масштабные строительные работы без надлежащей геологической экспертизы.

Джошиматх имеет в Индии особое значение. Это важный религиозный центр: здесь расположены старинные храмы, а так же проповедовал известный мистик и реформатор индуизма Ади Шанкара, учение которого популярно в Индии. Кроме того, этот город лежит на пути традиционного паломничества к сакральному храмовому городу Бадринатху, где по легенде были записаны священные для последователей индуизма веды.