Аэропорт в Перми возобновил работу после инцидента с выкатившимся за полосу самолетом

Из-за инцидента задерживались вылеты шести авиарейсов: в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург

ТАСС, 8 января. Международный аэропорт в Перми возобновил работу в обычном режиме после инцидента с самолетом авиакомпании "Победа", который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщается в Telegram-канале аэропорта в воскресенье.

"Международный аэропорт Пермь возобновил работу в штатном режиме с 11:00 местного времени. На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло", - говорится в сообщении.

Утром в воскресенье Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь - Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров и членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Борт эвакуировали с полосы на стоянку воздушных судов, а аэропорт закрыли для приема и отправления рейсов до момента освобождения ВПП.

По данным уральской транспортной прокуратуры, из-за инцидента задерживались вылеты шести авиарейсов: в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург.