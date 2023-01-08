Курорт "Красная Поляна" открыл горнолыжные трассы после снегопада

Зона катания расширилась до 1 460 м над уровнем моря

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Прошедший снегопад позволил курорту "Красная Поляна" впервые в сезоне открыть горнолыжные трассы до высоты 1 460 м над уровнем моря, распределив потоки гостей и разгрузив канатку. Об этом в воскресенье журналистам сообщила пресс-служба курорта.

Все три недели зимнего сезона из-за плохих погодных условий лыжникам и сноубордистам была доступна только горная долина Цирк-2.

"Сегодня на курорте впервые в сезоне открылось катание на нижних склонах, теперь зона катания расширилась от 2 300 до 1 460 м над уровнем моря. Прошедший снегопад предоставил курорту возможность распределить потоки гостей между горнолыжными трассами и разгрузить канатную дорогу", - говорится в распространенном сообщении.

Гендиректор курорта Яна Перепечаева рассказала, что открытые трассы повысит комфорт катания. "За счет открытия трассы "Панорама" мы уже разгрузили подъемники и склоны. Прошедший снегопад принес более 50 см снега, а морозная погода позволяет запустить систему искусственного оснежения. К концу следующей недели, 13-14 января, мы планируем открыть трассы до отметки 960 м, включая вечернее катание", - цитирует гендиректора пресс-служба.

Горнолыжная инфраструктура курорта включает 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями и рейс-зону, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2 300 м над уровнем моря.

Курорт "Красная Поляна" - горный курорт развлечений. Расположен в 30 минутах езды от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Программа развлечений "100К" включает 10 различных форматов отдыха и более 100 развлечений для гостей.