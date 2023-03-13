Найти дикий мед, покорить горы, обнять "тетю Лялю": чем заняться на майские праздники

В первые дни мая перед россиянами неизменно встает вопрос: как провести традиционные выходные? Одни предпочитают поглощать шашлыки в праздном безделье. Другие, наоборот, ударно трудятся на садовом участке. А можно отправиться с друзьями или семьей в яркое путешествие. Мы собрали несколько вариантов, куда можно съездить на майские праздники

Сплавиться по реке, как герой Константина Хабенского

Захватывающие кадры сплава, совершенного юными героями, стали изюминкой фильма "Географ глобус пропил". А пермяки монетизировали тот факт, что в их городе сняли кинокартину для большого экрана. Например, организовали маршрут по местам съемок — от школы, где преподавал главный герой, до арт-объекта "Счастье не за горами". Но наибольшей популярностью пользуется сплав по реке Усьва через порог Долган, напоминающий испытание, которое пришлось преодолеть герою Константина Хабенского и его ученикам. Этот тур в 2015 году получил премию "Посол Пермского края".

Перед началом натурных съемок туроператор провел съемочную группу по своему маршруту. В итоге более 70% отснятого материала вошло в киноленту, а режиссер Александр Велединский привязал к нему сценарий.

По дороге, помимо всего прочего, туристам представится возможность подержать в руках реквизит из фильма и пообщаться с людьми, участвовавшими в организации съемок. Неотъемлемая часть тура — уха, посиделки у костра с множеством историй и ночевки в палатках. Удовольствие также принесет подъем на скалы Столбы и камень Большое бревно, а также вылазки в пещеру, где киношные школьники искали кости мамонта.

Как добраться и сколько длится: туристы собираются в Перми и отправляются в путь по реке Усьва на шестиместных спортивных катамаранах от поселка Шумихинского (примерно 3,5 часа от Перми) к поселку Мыс. Сплав по маршруту съемок "Географ глобус пропил" займет от трех до пяти дней в зависимости от погоды.

Взобраться на шиханы и попробовать кумыс

Манит туристов весной и цветущая Башкирия. Гостям республики всегда советуют побывать на горе Иремель, которая находится в 250 км от Уфы. Ее пологий склон покорится и новичку, а отсутствие комаров в начале мая станет приятным бонусом. С вершины можно насладиться потрясающими видами на Уральскую гряду и загадать желание, которое, по поверью, непременно исполнится.

Гора Иремель © Marina Volna/ CC BY-SA 4.0/ Wikipedia Commons

С Иремелем по популярности соперничают шиханы (изолированные возвышенности — прим. ТАСС) Торатау, Юрактау и Куштау — конусообразные рифы доисторических морей. Поход на них — отличный вариант семейного отдыха, он вполне по силам детям, которые с удовольствием ищут в траве окаменелости со следами моллюсков. Ночевка в палатке (и конечно, в спальных мешках) на склоне, над которым порой пролетают совы, — особое таинство. Также шихан Торатау облюбовали парапланеристы, в хорошую погоду там можно воспарить над землей под присмотром инструктора.

Экскурсия на кумысную ферму — это возможность посмотреть, как джигиты объезжают скакунов, а самим прокатиться верхом или принять участие в изготовлении кумыса. Напиток известен тем, что его доставляли как целебное средство и писателю Льву Толстому, и генсеку Леониду Брежневу, и другим известным персонам. Однако пробовать его следует с осторожностью — он может стать суровым испытанием для желудка горожанина.

Ферма по производству кумыса в Башкирии © Александр Рюмин/ ТАСС

В качестве гостинца из Башкирии обычно увозят мед, будь то душистый янтарный с пасеки или темно-коричневый бортевой от диких пчел. Кстати, в южных районах республики за отдельную плату бортники готовы показать любопытным, как они ловко взбираются на высоченные деревья.

Как добраться и сколько длится: к основным достопримечательностям республики можно отправиться из Уфы или Стерлитамака. Путешествие по Башкирии займет три дня или на день больше — в том случае, если туристы захотят увидеть бортников в деле. Для этого нужно ехать в глубинку.

Сделать селфи в бурке, папахе и с грифом

По отзывам туристов, после суматошных российских мегаполисов пребывание в Дагестане с его мерным течением жизни и традиционно уважительным этикетом побуждает пересмотреть собственные нормы и правила.

Отдельный разговор — природа Дагестана. Например, головокружительные виды на реке Сулак не уступают пейзажам американского Большого каньона. Не меньше впечатляет прогулка к изумрудному Чиркейскому водохранилищу и Салтинской теснине, с которой сверкающие потоки воды устремляются к подземному озеру. Здесь же вполне можно сделать селфи с грифом. Если, конечно, удастся уговорить эту гордую птицу немного попозировать.

Река Сулак © Дмитрий Никифоров/ ТАСС

Карадахская теснина, именуемая в народе Воротами чудес, а также один из самых высоких в мире барханов Сарыкум и развалины средневекового аула-призрака Гамсутль, сливающегося с горным массивом, погружают в атмосферу сказок про Али-Бабу и 40 разбойников. Полноценной заменой пещере с сокровищами послужит экскурсия в село Кубачи — к потомственным ювелирам, готовым поделиться своими секретами. И кто знает, вдруг кому-то из туристов такая встреча поможет раскрыть в себе дар мастера.

Село Гамсутль © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Тема профессиональных династий — одна из самых увлекательных во время путешествия по Дагестану. Помимо ювелирного искусства будет возможность познакомиться с особенностями инкрустации по дереву, изготовления бурок и папах, а также с ремеслом гончаров. Сувениры, привезенные из этой поездки, точно займут видное место у вас дома.

Как добраться и сколько длится: путешествия по Дагестану начинаются с его столицы — Махачкалы. С учетом больших расстояний между точками маршрута стоит заложить пять дней.

Пройтись по местам детства Антона Чехова и Фаины Раневской

Есть веская причина приехать в конце апреля — начале мая в донские степи — только в это время там можно застать бескрайнее разноцветье диких тюльпанов и ирисов. Это чудо природы туристы ждут каждый год, и к нему приурочен ежегодный фестиваль "Воспетая степь", который проходит в Ростовской области в долине реки Маныч в апреле-мае.

После наслаждения живым морем цветов стоит наведаться в Таганрог, который 2023 году отмечает 325 лет с момента основания. Местные жители называют его Азовской Пальмирой и настаивают, что их город в XIX веке хорошо знали и уважали в Европе. Там находили душевный приют и представители царских фамилий, и творческая интеллигенция.

Самый известный выходец из Таганрога, безусловно, писатель Антон Павлович Чехов. Земляки знают немало подробностей его биографии. Например, вам покажут часто посещаемые им городские места, расскажут, в кого влюблялся мечтательный гимназист Антоша "Чехонте", почему его деда считали "аспидом", а дядю обручили с принцессой Гессенской, а также множество других интересных историй.

Памятник Фаине Раневской в Таганроге © Валерий Матыцин/ ТАСС

Ничуть не меньше местные жители гордятся другой уроженкой Таганрога — актрисой Фаиной Раневской, которая, впрочем, свою малую родину почти не упоминала. Она уехала из дома совсем юной, чтобы учиться на артистку, вопреки воле родителей. Но таганрожцы Раневскую любят — холят ее родной дом, установили бронзовый памятник в образе тети Ляли из фильма "Подкидыш" и обустроили милую кофейню "Фрекен Бок", названную по имени озвученного ею персонажа мультфильма.

Как добраться и сколько длится: фестиваль "Воспетая степь" проходит в Орловском районе — в 250 км от Ростова-на-Дону, а Таганрог находится от столицы региона всего в 70 км. Путешествие в Ростовскую область можно совершить за три дня.

И это лишь малая часть маршрутов, способных сделать незабываемым небольшой майский отпуск. А есть еще величественные соборы Золотого кольца России, птичьи базары и стаи косаток в Приморье, инопланетные вулканические пейзажи Камчатки, чудодейственные термальные источники Мацесты, горнолыжные курорты Приэльбрусья с сезоном катания до июня-июля... Туристические маршруты России столь же разнообразны, сколь многогранны ее исторические хроники и климатические условия. Главное — верно рассчитать силы и средства.

Татьяна Майорова