СМИ: на Украине осужденных за уклонение от мобилизации могут призвать в армию

Как сообщило издание "Страна", ссылаясь на ответ Минобороны, гражданин Украины может быть взят на военный учет в случае наличия приговора суда за преступления небольшой тяжести

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Граждане призывного возраста, осужденные ранее за уклонение от мобилизации, все равно могут быть призваны в Вооруженные силы Украины. Об этом в четверг сообщило украинское издание "Страна", ссылаясь на ответ Минобороны страны.

В документе указывается, что гражданин Украины может быть взят на военный учет в случае наличия приговора суда за преступления небольшой тяжести. При этом уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, по информации издания, относится именно к такой категории. Таким образом, исключением являются только ранее приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления - их не будут ставить на учет.

6 марта министр обороны Украины Алексей Резников интервью украинскому изданию "Лига" заявил, мобилизация в стране будет продолжена, поскольку ее план еще не выполнен. Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года. В этот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации начиная с 25 февраля. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевались неоднократно - в последний раз 7 февраля. Этим решением срок в очередной раз был продлен на 90 дней начиная с 19 февраля, когда завершилось действие предыдущих указов.