Кабмин закрепит за военными и их семьями право пользования занимаемым служебным жильем

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, это правило будет распространяться на военнослужащих, семьи которых не могут следовать на место несения службы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство России подготовило законопроект, который закрепит за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и членами их семей право пользоваться занимаемым служебным жильем. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"Правительство продолжает совершенствовать систему социальной защиты тех, кто выполняет свой воинский долг, их родных и близких. <…> По поручению президента подготовлен законопроект, который закрепляет за ними право пользования занимаемым служебным жильем, а также [право] получать денежные компенсации при его аренде и сохранять место в очереди на улучшение жилищных условий", - сказал он.

Премьер пояснил, что это правило будет распространяться на военнослужащих, семьи которых не могут следовать на место несения службы. Речь идет о местности, где по объективным причинам сложно либо невозможно обеспечить условия для пребывания родных и близких. Перечень таких районов будет определять правительство РФ.

"Рассчитываем, что эти меры повысят социальные гарантии наших защитников и членов их семей", - заключил Мишустин.