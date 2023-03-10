СМИ: центр приема мигрантов на Лампедузе перегружен более чем в семь раз

По данным газеты Il Fatto Quotidiano, число мигрантов, находящихся в центре приема на острове, превысило 3 тыс. человек

РИМ, 10 марта. /ТАСС/. Число мигрантов, находящихся в центре приема на острове Лампедуза, превысило 3 тыс. человек при максимальной вместимости, рассчитанной на чуть менее чем 400 мест. Об этом в пятницу сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

По ее данным, за последние несколько часов на острове высадилось рекордное количество мигрантов - более 1,6 тыс. человек. В общей сложности, пишет издание, за последние 30 часов на остров прибыли 1 869 человек.

Согласно информации министерства внутренних дел, с начала года в Италию по морю прибыли более 17,5 тыс. человек, а в прошлом году за это же время (январь - март) - почти 6 тыс. Власти Италии неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.

В четверг вечером правительство Италии одобрило указ, в котором предусматривается ужесточение наказания - до 30 лет тюремного заключения - для незаконных перевозчиков мигрантов по морю. Заседание Совмина прошло в городе Кутро, у берегов которого 26 февраля потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате чего погибли более 70 человек. Лодка вышла из Турции, на ее борту находились много женщин и детей.