Мизулина призвала ввести уголовную ответственность за неоднократную пропаганду наркотиков

По словам главы Лиги безопасного интернета, в законодательстве также должно быть четко прописано понятие "реклама наркотиков"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила ввести уголовную ответственность для блогеров, которых во второй раз уличают в пропаганде наркотиков в сети. Об этом она написала в пятницу в своем Telegram-канале.

"За пропаганду употребления наркотиков при повторном ее совершении абсолютно точно должна быть установлена уголовная ответственность. Насколько мне известно, МВД давно добивается принятия такого закона", - написала она.

По словам Мизулиной, в законодательстве также должно быть четко прописано понятие "реклама наркотиков". "Есть термин "пропаганда" употребления наркотических веществ - и это понятие должно быть четко прописано в законе. Не должно быть двойного и неоднозначного толкования. Иначе получается, например, что человек, который употребляет наркотики в кадре в прямом эфире не занимается пропагандой наркотиков", - отметила она.

Глава Лиги безопасного интернета также предложила обязать всех сотрудников городских и муниципальных органов власти при обнаружении любой рекламы наркотиков на улицах - например, граффити со ссылками и номерами - "незамедлительно принимать меры по удалению этих надписей с поверхностей".

"При обнаружении точек "закладок" нужно законодательно обязать всех сотрудников системы местного самоуправления, включая ЖКХ, незамедлительно сообщать информацию в полицию. <…> Депутатов местного и регионального уровня было бы правильно привлечь к контролю за ситуацией в этой сфере в рамках их избирательных округов", - добавила она.