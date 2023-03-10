10 марта, 16:31
Военная операция на Украине

Пушилин вручил награды бойцам подразделений ЧВК "Вагнер" за участие в освобождении ДНР

Они получили медали "За отвагу" и Георгиевские кресты

ДОНЕЦК, 10 марта. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил бойцам ЧВК "Вагнер" награды за участие в освобождении территории ДНР.

"Прямо с передовой прибыли штурмовики ЧВК "Вагнер" на награждение орденами и медалями Донецкой Народной Республики. <...> Наградил лично лишь малую часть очень достойных воинов - за выдающиеся успехи в боях, неоценимый вклад в освобождение исконно русских городов и сел", - написал Пушилин в пятницу в Telegram-канале.

Бойцов ЧВК "Вагнер" наградили медалями "За отвагу" и Георгиевскими крестами. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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