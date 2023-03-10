10 марта, 16:38

МЧС предупредило москвичей о гололедице и снеге с метелью с ночи 11 марта

Столичный главк ведомства сообщил, что в отдельных районах ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре, снеге с метелью, снежных заносах и гололедице с ночи субботы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением активного атлантического циклона в период с 03:00 до 12:00 11 марта местами по Москве ожидается снег, метель. В отдельных районах усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Парковать машины лучше вдали от деревьев. "Пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация