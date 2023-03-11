Лебедев сообщил, что Верховный суд России сохраняет связи с судами за пределами стран ШОС

В частности, речь идет о судебных органах Австралии и Индонезии

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Верховный суд России поддерживает связи с судебными органами других государств, несмотря на политическую ситуацию. Об этом его председатель Вячеслав Лебедев сообщил в субботу российским журналистам в Нью-Дели в кулуарах совещания глав Верховных судов стран - членов ШОС.

"У нас были и остаются очень широкие связи с другими государствами, помимо государств - членов ШОС. В качестве примера я вам могу сказать, что каждый год или раз в два года у нас происходит совещание председателей Верховных судов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое совещание проводилось в Гонконге в конце прошлого года, в нем приняли участие государства, которые не входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Многие годы я на этих совещаниях делаю доклады по определенным темам", - рассказал Лебедев.

Он отметил, что на таких совещаниях присутствует широкий круг участников - Австралия, Индонезия, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Очень тесное сотрудничество сложилось с Верховным судом Китайской Народной Республики. Недавно по приглашению Верховного суда Индонезии глава ВС РФ также участвовал в мероприятии, которое индонезийский суд ежегодно делает по итогам работы.

"Это [сотрудничество по линии судов] не прекращалось и не прекратится никогда, потому что все заинтересованы в том, чтобы правосудие было доступно для граждан. У нас подход такой, чтобы в рамках совершенствования правовой деятельности все работало и не прекращалось", - отметил Лебедев.