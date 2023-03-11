Лебедев заявил, что РФ поделилась со странами ШОС опытом работы судов во время пандемии

Председатель Верховного суда РФ рассказал, что российские суды в период пандемии коронавируса не прекращали работу

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев поделился с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) опытом работы российских судов в период пандемии коронавирусной инфекции.

"В мире сложилась очень серьезная ситуация с доступностью правосудия в связи с пандемией в связи с коронавирусной инфекцией. Некоторые суды, чтобы избежать тяжелых последствий пандемии, просто не рассматривали дела или приостанавливали их рассмотрение. Российская Федерация этот путь сочла абсолютно неправильным. Тяжелая ситуация была и в нашей стране, но российские суды в период пандемии не приостанавливали правосудие и не прекращали работу", - сказал Лебедев в субботу российским журналистам в Нью-Дели в кулуарах XVIII совещания глав Верховных судов стран - членов ШОС.

Он отметил, что все суды Российской Федерации оперативно и быстро запросили ВС РФ о тех проблемах и вопросах, которые возникают в судебной практике в ситуации неопределенности, благодаря чему последний получил очень хорошая база для исследования.

"Президиум Верховного суда выпустил три постановления, в которых изложил свои позиции относительно рассмотрения дел в период [пандемии] коронавирусной инфекции. В этих постановлениях было 73 правовые позиции, которые суды использовали своей работе. В результате мы рассмотрели большой объем дел, не приостанавливая правосудия. Как мы решали этот вопрос, я сегодня проинформировал своих коллег", - добавил председатель Верховного суда РФ.