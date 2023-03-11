Глава Верховного суда РФ поделился с коллегами по ШОС опытом применения новых технологий

Вячеслав Лебедев рассказал, что через государственную систему "Правосудие" за годы пандемии поступило около трех миллиардов обращений

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев поделился с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) опытом использования новых технологий в судебной практике РФ.

"В период пандемии очень оказалось востребованы, как и сегодня, электронные технологии в российском правосудии. При рассмотрении дел мы использовали и веб-конференции, видеоконференции, использовали многофункциональные центры по принципу одного окна", - сообщил Лебедев в субботу российским журналистам в Нью-Дели в кулуарах XVIII совещания глав верховных судов стран - членов ШОС.

Он отметил, что российская сторона рассказала коллегам из стран ШОС об этом опыте, который оказался очень успешным.

"У нас действует государственная система, которая называется "Правосудие", и к ней в электронном виде обращаются с различными запросами не только граждане России, но и [граждане] других государств. Очень большая цифра обращений за эти годы пандемии - около трех миллиардов. И это не только российские граждане. У нас есть возможность отвечать на эти вопросы и на других языках", - рассказал председатель ВС РФ.

"Одна из тем, которые мы рассматриваем на совещании, как раз касается развития цифровых технологий и внедрения их в судопроизводство", - добавил Лебедев.