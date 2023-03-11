Лебедев оценил влияние политической ситуации на верховные суды ШОС

Международное сотрудничество стран по этой линии никак не изменилось, отметил председатель Верховного суда РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Международное сотрудничество стран ШОС по линии судов на фоне конфликта на Украине никак не изменилось. Об этом председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил в субботу российским журналистам в Нью-Дели в кулуарах совещания глав верховных судов стран - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Никаких проблем нет. Мы рассматриваем правовые вопросы, рассмотрение и решение этих вопросов многостороннее: каким путем дать возможность гражданину получать в открытом доступе информацию о том, что происходит в судебной системе, какие категории дел рассматриваются, какие вопросы разрешаются? И на наших совещаниях в рамках ШОС никакого напряжения не было и нет", - рассказал Лебедев.

Он добавил, что растет число участников совещания глав верховных судов объединения. "Белоруссия была в качестве наблюдателя. Сейчас она полноправный член нашего совещания ШОС. Иран активно стал работать как член Шанхайской организации сотрудничества. У нас сложилось очень хорошее, уважительное взаимодействие", - добавил председатель Верховного суда РФ.