Поиск без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны обсудили в Музее Победы

Заместитель директора департамента Министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов сообщил, что Центральный архив Минобороны получает до 100 тыс. запросов в год от граждан с просьбами узнать и отследить судьбу их родственников - воинов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Спустя более 80 лет после начала Великой Отечественной войны десятки тысяч людей продолжают попытки узнать и отследить судьбу своих родственников, считающих без вести пропавшими. Информационное агентство России ТАСС и Музей Победы при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) в субботу организовали дискуссию "Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной армии?", которая была посвящена деятельности по сохранению памяти павших и организации поискового движения.

"Сейчас тысячи людей продолжают искать своих родных, и поэтому мы совместно с Музеем Победы пригласили сегодня в этот зал депутатов, представителей министерства обороны, представителей поискового движения, историков и журналистов, которые занимаются поиском пропавших без вести, занимаются сохранением памяти о тех людях, отдавших свою жизнь за Отечество", - сказала заместитель директора по цифровому развитию ТАСС Маргарита Головина, открывая дискуссию.

Как сообщил заместитель директора департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, Центральный архив Минобороны РФ получает до 100 тыс. запросов в год от граждан с просьбами узнать и отследить судьбу их родственников - воинов Великой Отечественной войны.

Модератор встречи - историк, ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин - отметил, что встреча проводится накануне Дня поисковика, который отмечают 13 марта. "Этот день пока не обрел официального статуса, но мы верим, что это обязательно случится. В этот день, в марте 1988 года, 35 лет назад, прошел первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов, в ходе которого было решено создать Всесоюзный координационный совет поисковых отрядов. Он объединил следопытов-энтузиастов страны в единую организацию", - пояснил он.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что сейчас Мосгордума согласовывает с Минобороны инициативу о захоронении бойцов. "Инициатива связана с изменением законодательства, посвященного увековечиванию и возможности захоронения в родовые могилы в случае установления семьи и установления фамилии, имени, отчества погибшего бойца Московского народного ополчения", - сказал он.

Спецпроект ТАСС

Журналисты ТАСС на примере спецпроекта "Павшие без вести. Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы" поделились опытом создания публикаций, которые привлекают внимание к теме сохранения исторической памяти.

"Этот проект в известной степени можно считать актуальным журналистским расследованием. С одной стороны, он действительно про историю, с другой стороны, в нем приняли непосредственное участие люди, для которых эта история - не история, а это просто их семья, их ближайшие родственники, их бабушки, которые на протяжении всей своей жизни не могли смириться с тем, что их муж, отец, брат пропал без вести во время Великой Отечественной", - пояснила руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Дарья Донина.

"В основу проекта легли три способа идентификации бойцов: через артефакт, через архивный документ и через научный метод, метод ДНК-идентификации. Каждый из этих методов символизирует определенного героя, который представлен в нашем проекте. Представители поисковых движений нас очень грамотно направляли в течение всего времени", - добавила редактор и продюсер спецпроекта ТАСС "Павшие без вести" Мария Пантюхина.

Поисковые экспедиции

Председатель волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин в рассказал, что с 25 апреля по 8 мая 2023 года на территории Вертяченского сельского поселения в Волгоградской области пройдет поисковая экспедиция. Ее участниками станут более 200 человек из 10 регионов страны. Предварительный анализ показывает, что в результате могут быть найдены останки более 200 погибших.

В ходе дискуссии научный директор РВИО, доктор исторических наук, профессор Михаил Мягков отметил, что РВИО в марте 2023 года запустило проект по созданию реестра о сносе российских памятников за рубежом, он будет основан на проекте "Место памяти".

Депутат Мосгордумы, автор сценария и режиссер документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС" Наталия Метлина отметила, что "фотография во время войны - сильнее и важнее, чем слово", и снимки ТАСС, сделанные в годы Великой Отечественной войны, играют документальную роль. "Впереди нас ждет еще одна волна поисковой работы, <…> связанная со специальной военной операцией, ситуацией в Донбассе", - подчеркнула Метлина.